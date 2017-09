Saviano: "Fascisterna skrämmer mig inte"

Född: 1979 i Neapel, Italien.

Bakgrund: Roberto Saviano har en universitetsexamen i filosofi. Han debuterade med reportageboken "Gomorra" 2006 och namngav då de lokala maffiabossarna i Camorran. Sedan dess lever han under ständigt dödshot och har livvaktsskydd. Boken har sålt över tio miljoner exemplar över hela världen.

Saviano har skrivit flera reportageböcker, bland annat "Skönhet och helvete", "Zero zero zero" och "Kom med mig". Han är också verksam som journalist och samarbetar regelbundet med tidningen L'Espresso, La Repubblica, The Guardian och New York Times.