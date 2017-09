Saudiarabien: Kvinnor kommer tillåtas köra bil

Det kommer att dröja innan lagändringen slår igenom. Saudiarabien saknar infrastrukturen för att lära kvinnor att köra bil och få körkort och polismännen i kungadömet måste lära sig att ”interagera med kvinnliga förare”, skriver tidningen.

Isabell Schierenbeck, som är Mellanösternexpert vid Göteborgs universitet, säger att lagen har länge varit en symbol för kvinnoförtrycket i Saudi.

– Frågan har fått mycket internationell uppmärksamhet och ofta diskuterats. Det är klart att den saudiska regimen har varit medveten om att förbudet strider mot en uppfattning som många länder delar när det gäller att kvinnor ska få röra sig fritt och köra bil, säger hon till SvD.

Dessutom och kvinnliga aktivister har kämpat länge för att lagen ska ändras.

