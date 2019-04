”Satsa på god bemanning – inte luddig vårdgaranti”

Vi läkare i primärvården får å ena sidan höra att vi producerar alldeles för få läkarbesök, å andra sidan att det är en stor indirekt kostnad om en person måste ta ledigt från jobbet för att gå till läkaren. Hur ska vi ha det? Ska vi producera många besök så att man tvingas gå från jobbet oftare för att träffa läkare, eller ska vi försöka gå igenom lite fler saker per besök? Ska vi kräva läkarbesök för varenda receptförnyelse så att vi får ”hög produktivitet” eller är det okej om vi avhandlar det som går att avhandla via telefon eller via 1177.se så att man slipper gå till vårdcentralen i onödan? Vill vi vara lika produktiva som i Tyskland där den genomsnittlige tysken går till läkaren tio gånger per år eller låter det mer rimligt att genomsnittspersonen går till läkaren tre gånger per år, som i Sverige?