"SATC"-stjärnan funderar på att bli politiker

Cynthia Nixon. Arkivbild. Foto: Jordan Strauss

Skådespelaren Cynthia Nixon, bland annat känd som Miranda i tv-serien "Sex and the city", har blivit erbjuden att kandidera i guvernörsvalet i New York, skriver flera medier.

Nixon har kontaktats av liberala grupper som uppmuntrat henne att ställa upp i demokraternas primärval och utmana den sittande guvernören Andrew Cuomo, enligt The Wall Street Journal.

Stjärnans engagemang för demokraterna är välkänt, men än så länge sägs hon bara överväga anbudet och har valt att inte kommentera uppgifterna.

På sistone har fler amerikanska underhållare nämnts i politiska sammanhang. Bland annat har skådespelaren Dwayne "The Rock" Johnson sagt att han kan tänka sig att ställa upp i presidentvalet och rockstjärnan Kid Rock har meddelat sin kandidatur till den amerikanska senaten.