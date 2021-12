Under gårdagen ställde flygbolaget SAS in drygt 30 flygningar på grund av sjukdom eller symtom hos personalen. I dag ställer bolaget in nio flygningar från Arlanda.

– Vi har medarbetare som är sjuka, har symtom eller någon i hushållet som är sjuk och då är rekommendationen att man ska stanna hemma, säger Freja Annamatz, presschef på SAS.