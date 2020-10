SAS-piloten fick gå: Hela flygbranschen nedslagen

Bara några veckor in i corona­pandemin fick Andreas Rydnell, 32-årig pilot från Göteborg, ett mejl från en rekryteringsfirma. Det riktade sig till nyutbildade piloter och erbjöd en så kallad ”pay to fly”-deal, där man som pilot skulle betala mellan 300 000 och 400 000 kronor för att under ett halvår få arbeta hos ett utländskt flygbolag, och på så vis skaffa sig flygtimmar.

− Många piloter idag har utbildat sig privat och har redan betalat uppemot en miljon kronor för utbildningen. Och så ska man betala för att få arbeta. Det är så tråkigt när man ser att de här flygbolagen börjar utnyttja situationen och människors osäkra tillvaro så snabbt.