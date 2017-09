SAS-konflikten inte löst – samtalen fortsätter

SAS vd Rickard Gustafson är på plats i Norge. Arkivbild. Foto: Håkon Larsen Mosvold/NTB Scanpix/TT

Det rör sig inte om en formell medling, skriver den norska nyhetsbyrån NTB.

– Vi sitter här så länge det är möjligt att få till en lösning. Men vi vet inte om vi klarar det före strejken, säger riksmedlaren Nils Dalseide vid den norska motsvarligheten till Medlingsinstitutet till NRK.

SAS och de norska pilotföreningarna har förhandlat i ett halvår. Facken säger att man vill ha samma villkor som de danska och svenska facken har fått igenom med det skandinaviska flygbolaget. Det handlar bland annat om att piloterna vill jobba färre helger och ha större förutsägbarhet i sitt schema, enligt NTB.

Om inte parterna kommer överens utbryter full strejk från torsdagen, från nuvarande två uttagna piloter till nära 450 stycken.

Inför detta har SAS ställt in ett stort antal avgångar fram till klockan 14 under torsdagen. De ställs in för att "undvika att våra kunder blir strandsatta under strejken", enligt SAS. Flygningar med svenska eller danska piloter berörs inte av strejken.

SAS vd Rickard Gustafson har flugit till Norge.

– Vi har sträckt ut en hand och önskar verkligen att få till en lösning, sade Gustafson i samband med att han kom till SAS kontor vid Gardermoens flygplats.

Enligt Gustafson skulle piloternas krav betyda att bolagets kostnader stiger 20–25 procent.

– Vi verkar i en bransch som är präglat av knivskarp global konkurrens. Piloternas krav är omöjliga att gå med på.