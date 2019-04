SAS-konflikt äventyrar bolagets framtid

Redan under torsdagskvällen meddelade bolaget att 205 flygningar har ställts in på fredagen. Under morgonen meddelade SAS att ytterligare 110 flyg ställs in. Svenska, danska och norska piloter strejkar nu, och flygningar till och från alla länderna berörs.

Strejken blir en hård ekonomisk smäll för bolaget. Danska Sydbank beräknar att kostnaden för SAS i genomsnitt landar på 60–80 miljoner kronor per dag.