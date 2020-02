Flygbolaget SAS har lanserat en kampanjfilm som heter ”What is truly Scandinavian” som tar sin ögonbrynshöjande utgångspunkt i att ”absolut ingenting” är skandinaviskt. En stilettklack rakt in i den ömma samtidsdebatt om identitet och gemenskap som Sverige vinglar fram i med skoskav på ojämnt underlag. Det blev bang for the buck.

Inom kort kom så många negativa reaktioner (snarlika dem som väcktes utifrån föredrag på regeringens #sverigetillsammans-möte där budskapet ”Det finns ingen inhemsk svensk kultur” visades på storbild), att SAS tillfälligt tagit ner filmen från sina kanaler (den finns förstås tillgänglig ändå) och överväger nästa steg. Enligt företaget misstänker man ”kidnappning”. Aftonbladet har publicerat grafer som visar hur inlägg om videon spridits internationellt bland annat via ryska propagandakanalen Sputnik enligt kända mönster. Det låter inte otroligt att så skulle kunna vara fallet; främmande makt har intresse av att förstärka somliga debatter.