Efter att Ian MacDonalds ”En revolution i huvudet” kom ut i mitten av 90-talet skulle man tro att behovet av Beatles-böcker en gång för alla var tillgodosett. För vad skulle kunna mäta sig med detta? MacDonalds gick minutiöst igenom varenda låt Liverpool-kvartetten någonsin spelat in, med lysande analyser och dessutom detaljer på knappologisk nivå: som att Johan Lennon förutom söndersliten röst också hade bar överkropp när ”Twist and shout” spelades in strax efter klockan 22 den 11 februari 1963.

Men så läser jag Craig Browns ”One, two, three, four” och inser att, jo, det fanns tydligen plats för en Beatles-bok till. Där MacDonald hade en encyklopedisk ambition bjuder Brown i stället på en mosaik av skärvor ur den stora berättelsen om The Fab Four.