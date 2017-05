Inte hela världen?

Betyg: 5 av 6

”Juste la fin du monde” (”Bara världens slut”) är originaltiteln på den franske dramatikern Jean-Luc Lagarces mest spelade pjäs. Han dog i aids 38 år gammal 1995. Det är en märkvärdig text, med spår av såväl Pinter och Duras som Strindberg, men kanske främst inspirerad av Lagarces eget liv som konstnärligt underbarn. Temat skapar också en direkt koppling till det senaste filmdecenniets mesta wunderkind, Québec-sonen Xavier Dolan, som nu tagit sig an pjäsen.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

”Inte hela världen?” – som filmen torftigt översatts till – tar sin början när den obotligt sjuka författaren Louis (Gaspard Ulliel) återvänder till den familj han inte träffat på över tio år för att meddela sin nära förestående död. Våndan är stor. I den sydfranska provinsen väntar den uppskruvat fördragsamma mamman (Natalie Baye); den förbittrade storebrodern (Vincent Cassel); lillasystern (Léa Seydoux), som fast i flickrummet framstår som en fransk kusin till Gwyneth Paltrows anemiska särling i ”The Royal Tenenbaums”. Bordet är med andra ord dukat för dysfunktionell söndagsmiddag med flera kryddade neuroser, om än inte utan en viss fruktan för att alltför mycket av Lagarces grammatiska känslighet lätt skulle kunna gå förlorad i Dolans pop-romantiska lapptäcksestetik.

Regissören inleder också med väl beprövade grepp. Slowmotion när Louis återser hemtrakten från taxins passagerarsäte. Högtalarna som spelar Camilles ”Home is where it hurts”, följt av andra uttryckliga låtval. Till och med vägrenens reklamskyltar – ”Behov av att prata?” – understryker ärendet för handen.

Annons X

Ja, huvudpersonen behöver prata, men att komma hem är ingen schlager. När temperaturen stiger, svetten fuktar och sarkasmerna flödar får Louis inte mycket sagt. I stället förebrås han för att ha lämnat dem i sticket, han som var (och är) deras ljus i tillvaron, om än allt svagare. Dessbättre vet Dolan när det är dags att skruva ner tempot, sänka musiken och låta saker ta sin tid. Med precision skulpterar han fram gestalter som lever, särskilt när de möts på tu man hand.

Vad är Louis syfte med att återvända och berätta efter en så lång frånvaro, vars enda kontakt bestått i ordknappa vykort? Självömkan, kärlek eller respekt för situationen, ett uppriktigt farväl? Uppriktigheten är i så fall satt på undantag. Gamla sår och roller hindrar vägen framåt, inte minst genom storebroderns förmåga att döda alla försök till närmande. I stället är det hans fru, Marion Cotillards ingifta svägerska och den minst talföra i sällskapet, som efter många om och men får fäste och mest effektivt konfronterar huvudpersonens överlägsenhet. För även om han är döende och genom sin långa frånvaro redan död i deras ögon, så är det de övriga i familjen som, i hans ögon, saknar liv.

Språket är alltigenom avgörande. Mot Louis tystnader försöker systern anpassa sig till författarens språk, även om hon liksom övriga känner sig hopplöst exkluderad från hans gåva. Brodern blir galen på hans poetiska vardagsbilder (Vincent Cassel är som gjord för rollen). Så fortsätter Louis att döma och älska dem, precis som han blir dömd och, och mellan raderna, älskad tillbaka.

Trots alla förebråelser och humörsvängningar – människor som pratar förbi och i munnen på varandra – så är detta Dolans minst utsvävade och mest koncentrerade film hittills. Det anslående visuella hålls tillbaka och regissören visar stort gehör och fortsatt precis känsla för bilder och rytm, sammantaget en 28-årig filmskapare som tar ännu ett steg i sin mognad.

Dessutom är prestigeensemblen strålande, Gaspard Ulliel i huvudrollen, men ännu mer Marion Cotillard och Natalie Baye. Det är också mamman som trots många uppgivna suckar insisterar på rätten att återkomma till småbarnsårens söndagsutflykter, då också med maken i livet. För det är berättelserna som vi väljer att upprepa som vi också älskar, personligt varierade minnesbilder som gör tillvaron lättare att uthärda och som i alla fall hjälpligt håller ihop familjen.