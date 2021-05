Sargat Argentina kippar efter andan

– Våra sjukhus är överfulla. . . det finns inte tillräckligt med tekniska eller mänskliga resurser eller medicin, konstaterar Dubin, som är intensivvårdschef, för tidningen The Guardian.

De senaste veckorna har antalet döda per 100 000 invånare i Argentina legat betydligt högre än i de svårt coviddrabbade länderna Brasilien och Indien, enligt statistik från Our World in Data.