Sargade demokrater väljer ny partiledare

Ledningen inom Demokratiska partiet, Democratic National Committee (DNC), samlas den 23–26 februari i Atlanta, Georgia, för ett möte där man bland annat ska välja nya ledare. På mötet deltar 447 högt uppsatta partiföreträdare, för att bli ordförande krävs stöd av 224.

Skälet till att en ny ordförande måste väljas är att Floridapolitikern Debbie Wasserman Schultz tvingades avgå i somras efter en skandal rörande läckt e-post. Den politiska strategen Donna Brazile gick in som interimsledare, men ställer inte upp för omval.

Att vara partiordförande är en mindre uppmärksammad post än i exempelvis Sverige. Men den nye ledaren bedöms få stort inflytande över framtida strategier och satsningar inför mellanårsvalet till kongressen 2018 och presidentvalet 2020.

Dessa kandiderar till posten som partiordförande:

Thomas "Tom" Perez, advokat och tidigare arbetsmarknadsminister

Keith Ellison, jurist och kongressledamot från Minnesota (har den tidigare presidentaspiranten Bernie Sanders stöd)

Jaime Harrison, jurist och ordförande för Demokratiska partiet i South Carolina (har nyligen hoppat av, stöttar Perez)

Sally Boynton Brown, kommunikatör och högt uppsatt ledare inom Demokratiska partiet i Idaho

Pete Buttigieg, borgmästare i South Bend i Indiana

Jehmu Greene, politisk strateg, aktivist och tv-kommentator från Texas

Robert Vinson Brannum, som arbetar på medborgarrättsorganisationen NAACP (har nyligen hoppat av, stöttar Perez)

Peter Peckarsky, advokat från Wisconsin

Sam Roonan, aktivist från Ohio som tidigare arbetat inom flygvapnet

Källor: TT:s arkiv, Huffington Post, The Washington Times, Politico, kandidaternas sajter.

Other contenders are the mayor of South Bend, Indiana, , election lawyer Peter Peckarsky, and activists and Sam Ronan.