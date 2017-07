Malmö kollapsade mot Sirius

Malmös Kingsley Sarfo blev målskytt direkt i debuten, men hans gamla lagkamrater stod för en dramatisk upphämtning under matchens sista tio minuter. Foto: Drago Prvulovic/TT

Att det skulle bli dramatiska slutminuter i det gassande solskenet under lördagseftermiddagen i Skåne var ingen högoddsare.

Både serieledaren Malmö FF och trean Sirius har under säsongens första halva uppvisat en förmåga att vinna matcher genom avgörande mål i andra halvlek – inte sällan i slutminuterna. I Sirius fall har skillnaden mellan första och andra halvlek varit så radikal att nykomlingen rentav hade legat sist i allsvenskan på blygsamma elva poäng om endast resultaten från första halvleken räknats.

Den här gången tyckte matchen gå mot ett tidigare avgörande än så.

Redan i den sjätte minuten nickade Malmös Jo Inge Berget elegant in ledningsmålet vid Joshua Wicks främre stolpe. Några minuter innan halvtidsvilan smekte han sedan in sitt andra från nära håll. Två sköna fullträffar för norrmannen, vars sikte i onsdagens Champions League-kvalmatch mot makedoniska Vardar lämnade en hel del att önska.

Efter att Sirius reducerat med timmen spelad var det dags för planens mest omtalade spelare att skriva sig in i målprotokollet. Malmös nyförvärv Kingsley Sarfo, som under våren fick sitt stora allsvenska genombrott hos just Sirius, snappade upp en lös boll i straffområde och sköt distinkt in sitt fjärde mål för säsongen. Målet ville han dock inte fira närmare.

– Det hade inte varit rätt eftersom det är mina gamla lagkamrater. Men det var fantastiskt att få göra min första match för Malmö, sade Sarfo efteråt.

Sarfos gamla lagkamrater skulle dock än en gång stå för en otrolig upphämtning.

Tio minuter från slutet reducerade Stefano Vecchia, och på stopptid nådde Philip Haglund högst på en hörna och nickade in kvitteringen till 3–3 framför de själaglada bortasupportrarna.

– Att göra en sådan här match borta mot Malmö betyder jättemycket, det visar på vår moral och spetskvalitet, sade Haglund, som även i förra bortamatchen mot Sundsvall blev målskytt på stopptid.

TT: Hur kommer det sig att ni gång på gång gör mål i slutminuterna?

– Det är ju tack vare mig, haha. Nej men i tidigare matcher har vi spelat på ett sätt som gjort att motståndarna blivit trötta. Men i dag handlar det egentligen bara om att vi lyckas få till lite chanser.

I Malmölägret var minerna av förståeliga skäl inte lika muntra.

– Två totalt bortkastade poäng från vår sida, summerade tränaren Magnus Pehrsson.