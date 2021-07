Sårbarhet är hennes nyckel till framgång

Det är tidigt i pandemin, den 22 mars 2020. Therése Lindgren lägger ut en ny video på sin Youtube-kanal, ett 22 minuter långt sammandrag av en dag hon tillbringar med att sminka sig – tio timmar i sträck. Den enda regeln: hon får inte ta bort något smink under tidsperioden. Hennes ansikte skiftar färg och form massor av gånger under dessa tio timmar, hon går från helt osminkad till en rätt ”nude” makeup och vidare via ett praktiskt taget knallila ansikte för att mot slutet ha lagt en vanlig sminkning över hela rasket. Det blir många lager smink på tio timmar.

Numera är Therése Lindgrens sminkvideos sömlöst ihopsydda med reklam för hennes egna smink- och hudvårdsprodukter, lika mycket lansering som terapeutisk stund framför kameran. Men, så har det inte alltid varit. Det går att se Lindgrens sminkmaraton-klipp från mars 2020 som något symboliskt; som en hyllning till hur allt en gång började, till den där tiden 2013 när Lindgren var sjukskriven för utbrändhet, depression och ångest och startade sitt Youtube-konto med videos där hon – just det, sminkar sig. I dag har hon över miljonen prenumeranter på Youtube och lika många följare Instagram.