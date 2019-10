Sarah Klang: Rädd att allt är en bluff

Sarah Klang slog igenom i "På spåret" i början av 2018 och sedan dess har hennes karriär gått som på räls. Samma år släppte hon det kritikerhyllade debutalbumet "Love in the Milky Way" som resulterade i en Grammis för årets alternativa pop.

Men när 27-åringen från Göteborg släpper det andra, svåra albumet vill hon inte ta någonting för givet.