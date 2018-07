Debutplattan "Love in the Milky way" landade tidigare i år, och sedan dess har 25-åriga artisten Sarah Klang snärjt svenska folket runt lillfingret.

Efter att ha inlett 2018 med att sjunga på "P3 guld", Grammisnominerats till årets nykomling och uppträtt på bästa sändningstid i "På spåret" har göteborgaren slagit brett.