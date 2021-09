Brittiska sångerskan Sarah Harding har avlidit, skriver BBC. Hon var medlem i gruppen Girls Aloud 2002–2013.

Girls Aloud bildades i programmet ”Popstars: The Rivals”. Syftet var att sätta samman en tjejgrupp och ett pojkband som skulle tävla om att nå förstaplatsen på topplistorna i Storbritannien i juletid. Girls Aloud vann kampen med sin singel ”Sound of the underground”.