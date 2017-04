Sara Stridsberg: ”Jag är beredd att ifrågasätta allt jag tidigare sagt”

Sonen anser det vara en omöjlighet att mamma har fans. Som kommer i mängd, lyssnar när hon läser och vill att hon skriver sin autograf i nyss inköpta böcker. Framgången, allt prat om Vallquist och ”Akademien”, har också varit märkligt eller i vilket fall alltför abstrakt för barnen att ta in.

– Därför ska min dotter få följa med till Svenska Akademien i kväll för att förstå vad jag håller på med, säger Sara Stridsberg.

Sara Brita Stridsberg Namn: Sara Brita Stridsberg Ålder: 44 år Utbildning: Juristlinjen och Biskops Arnös författarskola. ”Juristlinjen var väl ett försök att inordna sig. Skrivandet är det motsatta, att aldrig böja sig. Hade jag försökt, hade jag knäckts.” Familj: ”Två barn, kärlek, ex.” Aktuell: Men boken ”Nelly Sachs kommer aldrig fram till havet”. Böcker i urval: ”Happy Sally” 2004, ”Drömfakulteten” 2006, ”Darling River” 2010, ”Beckomberga. Ode till min familj” 2014. Pjäser i urval: ”Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika”, 2006, ”Medealand”, 2009, ”Beckomberga”, 2015, ”Konsten att falla”, 2015, ”American hotel”, 2016. Priser och utmärkelser: Nordiska rådets litteraturpris, 2007, De nios stora pris, 2015, Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris 2016. Efterträdde Gunnel Vallquist på stol nummer 13 i Svenska Akademien, 2016.

Hon talar uppsluppet och otvunget, om sitt skrivande och Gunnel Vallquists stol i Svenska Akademien. Nummer 13. Den som i december i fjol blev hennes. För oss läsare och teaterbesökare har Sara Stridsberg sakta, men med full kraft, skrivit sig in i vår samtid. Befolkat gliporna mellan det vackra och det groteska. Skämt bort oss med texter som balanserar elegant på den knivsudd där språkets överenskommelser luckrats upp och där föräldrar inte älskar sina barn.

Nu kommer boken ”Nelly Sachs kommer aldrig fram till havet” – tre pjäser som alla nyligen spelats på Stockholms scener. Men vem läser egentligen manus i bokform?

– Svaret blir väl att det är en bok för ingen. Själv läser jag gärna pjäser, men vet att det inte är så vanligt. Jag gör heller ingen skillnad mellan olika genrer – prosa, dramatik, lyrik, veckotidningar eller dokusåpor. Det kan vara på de allra lägsta av platser jag hittar det jag behöver för att kunna beskriva världen. Jag kan tänka mig mycket större genreöverträdelser än att ge ut än en pjäsbok.

Karaktärerna är i stort sett desamma på scenen som i böckerna, medan berättelserna som sådana tänjs och vecklas in och ut. Kvar är dottern som kommer till det utmätta Beckomberga för att möta sin livsoförmögne far Jimmie Darling. I den stängda värld där de friska speglar de sjuka och där de båda möts återfinns sanningen. Den mest brutala, utan språkliga omskrivningar. Som när dottern frågar sin far: ”Älskade du mig någonsin? Och får till svar: ”Jag vet inte.”

– Jimmy Darling är inte förmögen att ge sin dotter Jackie trygghet och omsorg. Det han däremot kan ge henne är uppriktighet och ärlighet. Och det är ju också en gåva, säger Sara Stridsberg utan synbara känslosvängningar.