Under måndagen häktades två personer vid jourdomstolen i Stockholm på sannolika skäl misstänkta för stämpling till terroristbrott. Stämpling innebär förberedelse till brott, som att man i samråd med någon annan beslutar att begå ett brott, försöker förmå någon att utföra brott eller åtar sig att utföra ett brott. Säkerhetspolisen hade arbetat med ärendet under längre tid, och kunde under långfredagen gripa de misstänkta.

Det är en sådan nyhet som kan få det att svindla en stund, vid tanken på vad som hade kunnat hända ifall hotet inte hade upptäckts och avvärjts. Minnet av den nationella chock och sorg som följde efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017, i dag exakt fyra år sedan, är alltjämt svårt.