”Sápmi blöder fortfarande”

Ni har säkert hört och sett det på sistone. Samerna. De kommer nu. Vi kommer nu. Överallt. Artister, författare, aktivister, forskare, slöjdare, jojkare, i tv-serier, filmer och radioprogram.

Störst uppmärksamhet hittills fick den omdiskuterade tv-serien ”Midnattssol”, där samer och Kiruna var i fokus. Artisterna Sofia Jannok och Maxida Märak som hade stora roller är sedan tidigare kända för sin musik och sina starka åsikter. I serien ”Renskötarna” på SVT visades den avskalade och autentiska bilden av renskötarnas vardag. Författaren Stina Stoor fick både sommar- och vinterprata. Amanda Kernells film ”Sameblod” som har biopremiär fredag 3 mars hyllas världen över. Jon Henrik Fjällgren har lärt Sverige vad en jojk är. Och själv tilldelades jag Augustpriset i barn- och ungdomskategorin för ”Tio över ett”.

Varför kommer ni nu?

Annons X

Frågan är irriterande. Självfallet är det positivt att samer syns men det finns en besk eftersmak. Att ni inte sett oss förrän nu.

Det finns inte bara en förklaring till den samiska exponeringen och det krävs en historisk reflektion för att förstå. Men först måste jag klargöra att jag inte skriver det här som en representant för hela det samiska folket. Vi är ingen homogen grupp. Jag kan bara föra min egen talan. Fast sällan utan att först bli definierad av andra: ”Är du en äkta same?” När det är etablerat kan man lyssna på mig med fullt förtroende. Och det svider. Begrunda det, varifrån kommer er önskan om att en same ska bevisa sina blodsband, renmärken och språkkunskaper?

Lene Cecilia Sparrok spelar huvudrollen i hyllade filmen ”Sameblod”. Foto: Sophia Olsson

Filmen ”Sameblod” kommer att få publiken att vrida olustigt på sig inför det vidriga. Det är 1930-tal och barnen på nomadskolan tvingas klä av sig nakna, fotoblixtarna är som slag och kroppsdelar mäts för att rasforskarna vill bevisa att barnen är ”lappar” och därmed också mindre värda människor. Som till varje pris ska hållas kvar bland renarna. Men samtidigt tvingas att prata svenska i skolan och bli misshandlade om de använder sitt modersmål. Varför vet inte alla vad nomadskolan är och vad svenska staten gjorde? Hur renskötarbarnen tvingades gå på internatskolorna, separerade från sina familjer, där de fick lära sig att deras ursprung var något att skämmas över.

Foto: Cooper & Gorfer ”Aana and the string of pearls”, 2016

”Vårt projekt börjar i individen, vad livet handlar om för den som porträtteras. Aana Sunna Edmondson hade vid fototillfället precis genomgått en stor cancerbehandling. Supersnöret hon drar bakom sig är ett sådant många barn gör när de genomgår en sådan. Varje pärla symboliserar ett delmoment, men det finns även pärlor för bra dagar”, säger Sarah Cooper.

– – – – –

”Sameblod” kommer lägligt, nu när hela Europa drabbats av kollektiv minnesförlust och alternativa fakta blivit ett begrepp. Det som de samiska barnen utsattes för har satt kraterdjupa spår som följt med i generationer. Och nu berättar vi. Nu är det vi som tar makten över vår egen historia. Vi ska ändra på en gammal bild, byggd på fördomar och berättad av andra, som gör att vi fortfarande får frågan om äkta samer.

Sverige har en historia där samer inte fått behålla sina namn, där kyrkans män ändrade till svenska namn. Samer har tvångsförflyttats. Tvångskristnats. Jojken har varit förbjuden. Barn har misshandlats. Okunskapen är stor och många samiska konstnärer sätter därför historien och orättvisorna i fokus i sina verk. Anders Sunnas explosiva målningar som skildrar kolonialism och förtryck har fått stor uppmärksamhet.

I en intervju jag gjorde med den samiska konstnären Tomas Colbengtson satte han ord på det som hänt. Hjärntvätt.

− Vad har vi fått höra sedan uppväxten? Att vi är odugliga, att våra kläder är fula, att jojken är ful och syndig. Och ingen sa emot.

Han och många menar att kulturen och inte minst konsten är samernas vapen. Vårt sätt att bearbeta det traumatiska för vår egen skull men också ett sätt att ta plats och öka medvetenheten i syfte att stärka oss samer.

Med den stora okunskapen följer de okunniga frågorna.

Visst är det så att Stockholm är Sveriges största sameby?

Jag orkar inte höra det påståendet en gång till. Fundera istället över varför du inte vet vad en sameby är. Fundera över varför många samer inte kan prata sitt eget språk. Var säker på att det oftast inte är ett eget val utan en konsekvens av statens beslut och övergrepp. Fundera över hatet och fördomarna som fått vissa att fly sin egen kultur. Eller tvingats bort från sitt ursprung för att staten en gång sa att bara renskötare är riktiga samer.

Foto: Cooper & Gorfer ”Aana and the flower mantle”, 2016

”Här är Aana Sunna Edmondson igen, omsluten av en pläd som tillhör hennes mormor, i en kolt som varit hennes mammas och ett bälte som är hennes systers. I handen hennes eget hår som hon fick klippa av innan cellgifterna. Många av bilderna togs genom en glasruta som ofta blev immig på grund av de avbildades andedräkt. Vi ville skildra spår av mänsklighet och också leka med glaset som ett skydd mot betraktaren”, säger Sarah Cooper.

– – – – –

En förklaring till att samerna uppmärksammas nu är dagens yngre generation. Är du same packas din ryggsäck med tungt bagage så fort du föds. För min och mammas generationer var det så, men den yngre generationen är en annan och kanske också den som nu visar oss alla vägen. Den första som vägrar att överhuvudtaget ta på sig ryggsäcken. Vi, födda på sextio- och sjuttiotalen, blev de stora språkförlorarna. Våra föräldrar gick i nomadskolorna och orkade sedan inte alltid föra vidare språket till sina barn. Jag tog över den där ryggsäcken som var så tung att jag nästan tappade balansen. Men ni vet, man blir ganska stark av att bära tungt också.

Min son föddes. Jag fingrade på ryggsäcken. Hur mycket kunde mitt barn bära? Var det nödvändigt att föra vidare det tunga arvet? Vissa saker var oundvikliga. Jag kunde bara ge honom måttliga språkkunskaper eftersom jag inte fått lära mig samiska.

De unga visar vägen på egna villkor. De vet vad som hänt i historien men tänker inte låta sig begränsas. Men det finns en mörk sida som många förmodligen inte heller känner till. De höga självmordstalen och psykisk ohälsa, särskilt bland de unga männen.

Jon Petter Stoor, psykolog och doktorand vid Tromsö universitet som gjort en kunskapssammanställning om psykosocial ohälsa, säger att unga vuxna samer som upplever sig etniskt diskriminerade betydligt oftare också lider av en självmordsproblematik. Att alltid behöva känna att man måste förklara och försvara sin kultur är en av orsakerna till psykisk ohälsa och självmord bland samer.

Vi har kommit så långt nu, vi syns och vi tar för oss. Men vi blöder fortfarande. Det finns inte en same som inte drabbats av självmord i familjen, släkten eller vänkretsen. För det hjälper inte hur mycket vi än berättar om renstölder och renar som hittas plågade eller skjutna till döds, om renskötarnas marker som krymper eller om lokalbefolkningar som hatar för att staten med sina våta gruvdrömmar ställer folk mot folk. För ni lyssnar ju aldrig helt och hållet. Ni vill bara se det som i era ögon är exotiskt, mystiskt och jordnära. Ni åker till Jokkmokks marknad och suckar hänfört över allt det vackra. Men skrapa lite på ytan så kanske vi kan ta er beundran på allvar.

Nu har vi er uppmärksamhet och då kräver vi att ni också lyssnar färdigt. Även när vi inte står i kolten och jojkar utan berättar om det svarta. Vi har burit en kollektiv skam som staten lagt på oss och nu är det er tur att bära ett kollektivt ansvar för att se till att inga fler unga samer ska behöva ta livet av sig för att de ständigt kämpar med strukturell och etnisk diskriminering.

Foto: Cooper & Gorfer ”Eugenia with woven belt”, 2016

”Alla kvinnor vi avbildade har med sig något föremål som är viktigt för dem.

Eugenia Skårpa tycker om att väva och visar sitt bälte. Hon tillhör den generation som tvingades gå i nomadskolorna och talade om den tiden, men samtalet kom mer att handla om livets cirkel”, säger Sarah Cooper.

– – – – –

Okunskapen om Sveriges urbefolkning är inte en slump. Vi har tystats ner, vi har inte fått berätta vår egen historia och staten har sett till att man knappt får lära sig något alls om samer i skolan. Samerna finns inte i debatten, inte i massmedia, förutom när någon ivrig kvällstidningsreporter ringer och vill att vi ska rasa mot Carola Häggkvist i samisk mössa. Och så slutar det med att vi reduceras till humorlösa och gnälliga. Och anonyma samehatare på nätet får nytt bränsle.

Det finns ingen samisk renässans. Vi har hela tiden funnits här. Men det finns en lång historia av att osynliggöra oss. Att ta makten över sin egen historia är centralt. Och resultatet av det ser ni nu. Vi är trötta på att förklara oss, förklara historien, och vi är innerligt trötta på att försvara oss.

”Jag tror knappast att någon same i Kiruna blir kallad lappjävel för att han är sen till jobbet. Rasismen ser inte ut så.”

Citatet kommer från en krönika i Expressen den 13 november 2016, skriven av Gunilla Brodrej. Hon kritiserade ”Midnattssol” för att exotisera samerna och reaktionerna blev massiva, bland annat eftersom hon inte insåg att hon själv hade förutfattade meningar om samer. För verkligheten är: Jo, rasismen ser ut precis så. Och påståenden som Brodrejs blir till ”sanningar” som skadar samerna. Hon åkte till Jokkmokk för att göra avbön och skrev ännu en krönika, blottade sin okunnighet och stod för den. Men vet du vad Gunilla, det är faktiskt helt ointressant att du är okunnig om samer eftersom större delen av den ickesamiska befolkningen i Sverige är det. Det hade väl varit mycket bättre om du tog reda på fakta och skrev en artikel om samer baserad på just det. Istället skrev du om samer ”i fallande skala”, alltså att vissa samer är mer same än andra. Du beter dig som en upptäcktsresande som dyker upp bland de exotiska samerna för att storögt studera och sedan rapportera till civilisationen. ”Jag har rest inrikes, men ändå känner jag mig som en främmande på besök i ett annat land.” Det är inte acceptabelt att kokettera med sin okunskap och använda den som ett slags skydd mot kritik.

Jag ids snart inte mer.

Men, det är nya tider nu. Vi väntar inte på ett godkännande. Vi berättar vår historia på vårt sätt. Jon Henrik Fjällgren står på Melodifestivalscenen i den fjärde deltävlingen 26 februari och sedan han slog igenom i Talang behöver jag inte längre förklara på mina författarbesök vad en jojk är.

Fast det är inte konstigt att tålamodet tryter när ni inte vill förstå. Det var kyrkan och staten som gjorde oss till något annorlunda och fel. De skapade ett vi och dom. Sverige slår sig ofta för bröstet men sanningen är att Sverige kritiseras gång på gång av Europarådet och FN-kommittén för mänskliga rättigheter för behandlingen av sin egen ursprungsbefolkning.

Foto: Cooper & Gorfer ”Leila walking”, 2016.

Bilderna i reportaget ingår i utställningen ”I know not these my hands” av konstnärsduon Cooper & Gorfer (visas 11 mars till 11 juni på Fotografiska i Stockholm). Verken är också med i den separata utställningen ”Interruptions/Friktioner” som turnerat runt i Sápmi i samarbete med Konstmuseet i norr. I sommar visas den på Kvinnohistoriskt museum i Umeå. ”Bilderna är ett samarbete mellan oss och de kvinnor som porträtteras. Vi var medvetna om historien, hur samer har fotograferats rasbiologiskt eller som turistobjekt, och därför var det extra viktigt”, säger Sarah Cooper.

– – – – –

Vi måste ställa krav så att utvecklingen går framåt och kunskapen ökar. Så att inte en före detta partiledare, Göran Hägglund, och en före detta politiker, numera generaldirektör på Socialstyrelsen, Olivia Wigzell, deltar i ”På spåret” och tror att Jokkmokk och Jukkasjärvi är samebyar. Och inte har en aning om namnet på samebyn Girjas som kämpade för sina jakt- och fiskerättigheter i en rättegång där statens advokater använde ordet ”lapp” och ifrågasatte samernas urfolksstatus.

Osynliggörandet måste upphöra och då förväntar jag mig också att massmedia någon gång lyfter blicken förbi Slussen. Själv måste jag orka fortsätta utbilda folk som envist hävdar att jag inte kan säga att jag är same – ”du måste ju vara svensk för du bor och betalar skatt i Sverige”.

Det finns ytterligare en skillnad på förr och nu. Förut var det bara att acceptera att inte synas i riksmedia. Nu skapar vi vår egen uppmärksamhet på andra arenor. Inte minst på nationaldagen, den 6 februari, som i år fullkomligen exploderade i koltar, jojk och samiska på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, bloggar, Oddasat. Överallt.

Samerna har tagit steget för att synas och kräver att få vara en naturlig del av allt. Inte det udda utan det vanliga, det som hör till och blir lyssnat på. Jag säger inte att man måste vara same för att få skriva eller uttala sig om samer. Men jag kräver att man har tillräckligt med respekt för att ta reda på fakta innan det skrivs en krönika, en bok eller ett filmmanus.

Och när vi blir irriterade om det blir fel, när ni menar att det inte finns en vardagsrasism där folk säger lappjävel till någon på gatan, så kan ni vara helt säkra på att det inte är synd om er.