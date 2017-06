Splittrar Sannfinländarna – vill stanna i regeringen

Timo Soini. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Beskedet från Soini och samtliga hans ministrar kommer timmarna innan Finlands statsminister Juha Sipilä besöker president Sauli Niinistö, för att lämna in regeringens avskedsansökan.

Sipilä reagerar på valet av Jussi Halla-aho till ny ledare för Samfinländarna. Halla-aho är så främlingsfientlig att de två andra partierna vägrar fortsätta samregera med hans parti.

På detta svarar alltså Soini, som i turbulensen har behållit titeln utrikesminister, med att ta sina ministrar med sig och lämna Sannfinländarnas riksdagsgrupp. Om detta innebär att de bildar ett nytt parti är inte helt klart, men riksdagsledamoten Simon Elo – som står Soini nära – säger att det åtminstone kan bli så till nästa val.

Den nya riksdagsgruppen, och kanske därmed det nya partiet, tar namnet Uusi vaihtoehto (Nytt alternativ).

Tidigare har liberala Svenska folkpartiet, liksom Kristdemokraterna, sagt sig vara öppna för diskussioner för att samregera med Centern och Samlingspartiet.

Det var de båda partierna som i går meddelade att de inte kan fortsätta regera med Sannfinländarna, efter helgens val av Jussi Halla-aho.

Om man inte lyckas hitta ett nytt regeringsunderlag väntar nyval.

Finland har inte på senare tid, om någonsin, haft en sådan regeringskris som nu.

– Den risk som det innebar att ta in Sannfinländarna i regeringen förverkligades fullständigt i omröstningarna under veckoslutet. Under en eftermiddag förvandlades partiet till något helt annat, säger Markku Jokisipilä, chef för riksdagsforskningen vid universitetet i Åbo, till FNB, med hänvisning till att Jussi Halla-ahos anhängare i partiet tog ledningen.

Man får enligt Jokisipilä gå tillbaka till tiden före 1987 för att finna en liknande situation som den nu uppkomna. Nyval har senast hållits hösten 1975.