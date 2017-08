Sanna Nielsen klar för nästa års allsång

Sanna Nielsen, Helen Sjöholm och Malena Ernman. Foto: Janerik Henriksson/TT

Två år i rad har Sanna Nielsen stått på Sollidenscenen som programledare för "Allsång på Skansen", och en tredje blir det.

I slutet av tisdagens program meddelade sångerskan nyheten.

– Jag kan verkligen säga att jag haft världens bästa sommarjobb, så därför kommer jag tillbaka nästa år igen, sade hon från scen innan hon avslutade med låten "Håll musiken igång".

Programledaren påpekade också att det varit en stor ära att leda allsången och tackade publiken och alla tittare.

Inför sommarens sista allsångskväll berättade Sanna Nielsen för TT att ingenting var bestämt men att hon skulle vilja avslöja det i direktsändning.

– Det vore väldigt roligt, faktiskt, att göra det så, sade hon då.

Programmet gästades av bland andra Danny Saucedo, Jill Johnson, Malena Ernman, Helen Sjöholm och ensemblen från "Mamma mia! the party" som hyllade Abba med låtar som "When I kissed the teacher", "Hole in your soul" och "On and on and on".