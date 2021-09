Sänkt ersättning till terapeuter: ”Katastrof”

Sverige är sämre än flera andra länder på att erbjuda psykoterapi, men SvD kan i dag också visa att skillnaderna mellan regionerna är betydande. Genom att sammanställa data från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finner vi ett mycket ojämlikt utbud över landet.

Under 2019 gavs drygt 76 000 sessioner inom ramen för statens riktade bidrag till regionernas psykologiska behandlingar och psykoterapi. I genomsnitt fick patienterna 7,7 behandlingar. Det innebär att omkring 10 000 svenskar, eller knappt 10 per 1 000 invånare, fick terapi. Som jämförelse fick 102 per 1 000 invånare samma år antidepressiva läkemedel, enligt Socialstyrelsens läkemedelsstatistik.