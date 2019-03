Det är en klassiker: efter en intensiv arbetsperiod kollapsar kropp och sinne när vi slutligen får vila. I nya boken Burnout: The secret to solving the stress lanseras 42 procentsregeln: mängden vila du behöver vid utmattningssyndrom.

Annons X

Författarna – forskarna Emily och Amelia Nagoski – påstår att cirka tio timmar av dygnets timmar behöver avsättas för vila och återhämtning om du arbetat för hårt. Systrarna skriver själva om tanken bakom 42 procents-regeln:

”Du kanske tänker ’Det där är löjligt! Jag har inte så mycket tid!’ Men vi säger inte att du ska ta 42 procent för att vila: vi säger att om du inte tar 42 procent kommer de 42 procenten ta dig. De kommer sätta sig i ditt ansikte, trycka dig mot marken och sätta foten mot ditt bröst och förklara sig själv som segrare”.

Expressen Hälsoliv har tagit del av boken och publicerat följande lista för 42 procentshjulet:

1. Ungefär åtta timmars sömn.

2. 20-30 minuter av en stressreducerande konversation med någon du älskar och litar på.

3. 30 minuters fysisk aktivitet.

4. 30 minuter som är tillägnad mat. Du kan dela upp tiden mellan måltider om du vill. Men det är viktigt att du tillbringar tiden med att bara laga och äta mat. Inga telefonsamtal, tv eller podcast samtidigt.

5. 30 minuters ”wild card”, beroende på vad du behöver. Behöver du extra tid för att träna, meditera, läsa en bok eller kanske ägna dig åt en kvällsrutin? Du bestämmer.

Alla forskarrön bör tas med en nypa salt – men kanske är detta ett steg mot en mer balanserad tillvaro?