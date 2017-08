Sångerskan Melissa Bell har avlidit

Den brittiska sångerskan Melissa Bell, känd från bandet Soul II Soul, har avlidit, skriver The Telegraph. Hennes dotter, "X-Factor"-vinnaren Alexandra Burke, meddelade mammans bortgång via sin Twitter.

"Vi kommer aldrig att glömma hennes ovillkorliga kärlek, stöttning, karisma, styrka och mod genom hennes liv. Vi är för evigt stolta och tacksamma över att kalla henne vår mamma", står det bland annat i uttalandet på Twitter.

Melissa Bell blev medlem i bandet Soul II Soul 1993, där hon var med i två år. Under tiden släppte bandet låtar som "Wish" och "Be a man", men 1995 lämnade hon bandet för att satsa på sin solokarriär.

Annons X

Hon blev 53 år.