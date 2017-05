Idealismen fick den västtyske visdiktaren Wolf Biermann att emigrera till Östtyskland 1953, varifrån han 23 år senare blev förvisad som obekväm sanningssägare. Hans nyutkomna memoarer – delvis baserade på 50 000 sidor om honom i Stasis arkiv – är ett stycke rafflande Tysklandshistoria.

Wolf Biermann i München 1976, under sin västtyska turné från vilken han inte tilläts återvända till Östtyskland. Foto: IBL

I tysk press har den kallats mästerlig. Och som någon skrev: hans liv är som en stor, överväldigande Tysklandsroman. Så förväntningarna är höga när jag börjar läsa visdiktaren, sångaren och poeten Wolf Biermanns självbiografi, som gavs ut lagom till hans 80-årsdag i november – och alltså sträcker sig över åtta tyska decennier, som omfattar så att säga fyra olika Tyskland. ”Warte nicht auf bessre Zeiten” (Vänta inte på bättre tider; Propyläen) är en djupt personlig berättelse om ett liv som sanningssökare, ofta obekväm, i opposition, och mitt i centrum av de dramatiska omvälvningar som ägt rum i vårt södra grannland under denna tidrymd; nazitid och krigsår, öst och väst och järnridå, återförening och dagens tyska förbundsrepublik.

Han själv är närmast mytisk i hemlandet.

Jag får redan efter ett stycke in i förordet svårt att lägga ifrån mig Biermanns tidsvittnesmål – som han inleder med sitt oläkbara sår: att fadern togs ifrån honom då han var fyra månader gammal, en smärta han sög i sig vid modersbröstet hos Gestapo i Hamburg. En ”tidig död” han aldrig kunnat fly ifrån, skriver han; arbetaren, kommunisten och juden Dagobert Biermann mördades några år senare i Auschwitz. Lille Wolf själv, en Mischling, blandras, blev döpt som fyraåring, för att han om möjligt skulle undkomma ett liknande öde. Han var sex då Hamburg bombades och brann, och eldstormen natten till den 28 juli 1943 brände in varje ansikte, varje färg, varje lukt och ljud i hans minne för alltid; gjorde honom till ett ”grått barn”, som egentligen aldrig blivit äldre än då.

Annons X

Hans berättelse är så rik på avslöjande inblickar, tankeväckande och rörande reflektion och häpnadsväckande detaljer att jag inte vet med vad jag ska fortsätta här. ­Kanske med slutet? Kanske från den utsiktspunkt där Biermann skådat bakåt och med hjälp av sina dagböcker – långt mer än 200 stycken, minutiöst förda sedan 1954 – och, symboliskt nog, de travar med Stasidokument där hans liv bokförts av den östtyska kontroll- och säkerhetsapparaten, med dess alldeles särskilda petighet; sisådär 50 000 sidor. Det är i januari 1992 som han i det ny­öppnade Stasi-arkivet, efter att ha gått igenom papperstravarna, kan konstatera att det inte var så illa med säkerhetstjänstens knep som de trott. Det var värre.

Han hade lämnat Hamburg 1953, och flyttat till DDR. I samråd med modern. Han var 16, ville leva och lära i det östtyska arbetar- och bondeparadiset. Installerade sig på internatskola. Kände sig välkommen, tillhörig, och gällde som ”OdF”, Opfer des Faschismus, offer för fascismen; hans far hade ju mördats som motståndskämpe. Men redan efter några dagar i östtysk lära fick han anledning att räcka upp handen i protest: då han med övriga elever fått bevittna hur några skolkamrater i en inkvisitorisk ceremoni fick avsäga sig medlemskapet i den kristna ungdomsorganisationen Junge Gemeinde; kyrkliga sammanslutningar var ju icke önskvärda i socialiststaten. En skolflicka i salen vågade säga att hon inte tänkte utträda ur Junge Gemeinde. Kompakt tystnad. Tills en lokal partisekreterare från skolledningen började kasta fraser ur partimanifestet mot flickan. Wolf hade visserligen fått lära sig att religion är ”opium för folket” – men reste sig och sa att ”det som görs här är ingen kommunism!”. Att någon blir så nedtryckt. Han räddades den gången av rektorn, han hade ju nyss kommit från Västtyskland, hade som alla kunde se ”mycket kvar att lära”.

Scenen visar sig vara emblematisk. Just så här blev det för Biermann i hans sköna nya värld. Han, idealisten, ständigt på kant med det östtyska styret och dess totalitära praxis. Han sade sanningar om statsledningen och dess hejdukar i visorna han började skriva och framföra. Blev populär. Men via uppträdandestopp och publiceringsförbud i mitten av 60-talet – det var likaså förbjudet att sprida hans texter och sånger – och det officiella ­utnämnandet till statsfiende, blev han efter 23 år förvisad ur sitt nya hemland, i samband med att regimen illistigt släppt ut honom för en konsertturné i Västtyskland. Ändå hade han in i det sista kallat DDR för den bättre av de tyska staterna.

Denna Ausbürgerung blev i sin tur början på slutet för Östtyskland; inte själva förvisningen, kanske – men väl de reaktioner den väckte, de krafter som sattes i rörelse ­bakom muren: för första gången skrev en grupp fram­trädande DDR-intellektuella en gemensam protest, ett ­öppet brev, som snart fick något hundratal ytterligare ­underskrifter. Ett tidigt frö till det som 1989 blev Neue ­Forum och demonstrationer i Leipzig och Berlin.

Den östtyska säkerhetstjänsten hade fått vittring på Biermann redan efter skolintermezzot i lilla Gadebusch: han blev kallad till samtal, blev förd till en äldre villa nära järnvägsstationen, Stasis lokala högkvarter. I ett stort rum med fördragna gardiner försökte en officer värva 16-åringen som informatör, påstod sig ha bevis för att Wolf var ”agent för klassfienden”. Wolf skrev inte på, men fick skriftligt intyga att han skulle hålla tyst om var han varit, för att alls slippa därifrån. Sedan han flyttat till Berlin och börjat uppträda visade det sig snart att han var både övervakad och avlyssnad, och inte bara det, Stasi använde sig även av… ska vi säga proaktiva metoder. Som att sprida falska rykten, skicka kvinnliga agenter på honom med uppdrag att förföra (för att förstöra hans kärleksförhållanden), trakassera kvinnorna i hans liv, mixtra med bromsen på hans bil – vilket höll på att sluta illa vid en järnvägsövergång – och vid ett annat tillfälle med en Mercedes i hög fart försöka meja ned honom då han klev ur sin bil. Han har det svart på vitt: det står om det i Stasiakterna.

Wolf Biermann. Foto: Heike Lyding/IBL

Det går inte att undvika att tänka på filmen ”De andras liv”, och tv-serien ”Weissensee” då och då under läsningen av Biermanns självbiografi. Det är bara så mycket mer obehagligt att här läsa om den östtyska repressionen. Det är autentiskt, på riktigt. Dessutom så detaljrikt, och fyllt av ruggiga exempel. Biermann är en skarp iakttagare. Men åtskilliga episoder visar också på det absurda i ett samhällssystem av DDR:s sort, och i den kontrollapparat som blir nödvändig för dess upprätthållande.

Den biermannska sarkasmen kommer till sin fulla rätt här; allt framstår som rent dråpligt emellanåt. Exempelvis passagerna om den gången då han för att undkomma Stasis långa arm rakade av sig sin karakteristiska mustasch (typ valross), satte ett huckle på huvudet och slank ut genom porten som tant.

Eller historien om före detta inofficiella Stasimedarbetaren ”Lerche”, lärkan, som kontaktade Biermann alldeles innan han skulle läsa sina akter. ”Du kommer att finna också mig där”, skrev hon. Hon var skådespelerska, en av över 200 Stasi-extraknäckare som – utöver de ordinarie medarbetarna – var inblandade i att bevaka och nästla sig in i poetens liv, i Zentralen Operativen Vorgang ”Lyriker” som operation Biermann hette på officiell östtyska; hon var den enda av dem alla som erkände och avslöjade sig för honom. Mycket riktigt kunde han, som en av de första att få ta del av Stasi-materialet, däri också läsa rapporterna från agent Lerche; om hur hon fyra gånger misslyckats med sin uppgift att få vissångaren i säng, men vid femte försöket fått till det – en natt med Wolf hemma i hans lägenhet på Chausséstrasse 131 i Berlin. Efter det förmådde hon inte mer, hon skämdes så, sade upp sig från upp­draget.

Biermann bjöd hem henne till Hamburg sedan han läst redogörelserna, de blev vänner; något som säger något om Biermanns personlighet. Han förmådde förbli djupt mänsklig. Trots ett omänskligt system, och de repressalier och förräderier han utsattes för. Han lät sig inte förhärdas. Precis som han uppmanar till i sin underbara sång ”Ermutigung”, Uppmuntran, en av hans mest kända – och numera rentav psalm i Svenska kyrkan, med nummer 824.

”Nej, låt dig ej förhårdna / i denna hårda tid.”

Det framgår tydligt av ”Warte nicht auf bessre Zeiten” att Biermann haft lätt för att falla för kvinnor. Om jag räknat rätt är det fyra han har barn med; han är far till tio stycken. Sin stora, beständiga kärlek Pamela mötte han 1983, då han var 47; de gifte sig 1989, två dagar före murens fall. En av relationerna som tog slut var den med östtyska filmstjärnan ­Eva-Maria Hagen, vars då halvvuxna dotter Nina senare blev västtysk punkdrottning. Ja, bara alla namn, alla mer eller mindre kända personer som funnits i Biermanns kretsar, spelat större och mindre roller i hans liv och ­passerar förbi på boksidorna – ibland lite redovisande, så som det gärna blir i självbiografier – är värda egna utvikningar även här; som Heinrich Böll, Margot Honecker, Joan Baez och Allen Ginsberg, Günter Wallraff, vännen Robert Havemann, Bertolt Brecht och Berliner Ensemble, Heiner Müller och Christa Wolf, Jean-Paul Sartre, historikern Arno Lustiger… Göteborgs kammarkör med dirigenten Gunnar Eriksson nämns också den – Biermann har gett konserter med dem på senare år.

Som kulturhistorisk exposé över de senaste 60 åren har jag svårt att tänka mig något mer magnetiskt och upp­lysande än Biermanns bok; han räknas ju också till de främsta tyska diktarna av idag. Han ger också läsaren en storartad historielektion. En just tysk historia. Och inte minst är boken en slags utvecklingshistoria, där huvudpersonen i mogen ålder kommer till insikt om och har gjort upp med ”illusionen kommunism”. Hans liv har lärt honom att de västliga demokratierna är den minst omänskliga samhällsmodell som hittills uppfunnits.

Något för envar att betänka. Liksom detta att ­Biermanns själva levnadshistoria, genom en enda person, gestaltar ordets kraft; kanske den viktigaste lektionen av alla, också i våra dagar.

Ylva Herholz Journalist och författare, senast till ”I glömskans land. ­Exkursioner i sentida svensk-tyska spår” (2014).