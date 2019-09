Sångaren Daniel Johnston är död

Amerikanske sångaren Daniel Johnston har avlidit efter en hjärtattack, rapporterar Pitchfork. Han började göra musik under sent 1970-tal och fick en stor fanskara i indiekretsar under 80-talet, samtidigt som han tillbringade långa perioder inlagd på olika institutioner för sin psykiska ohälsa. Bland hans mest kända fans var Kurt Cobain, som på en rad fotografier från 90-talet bar t-shirts med Daniel Johnstons skivomslag.

Johnston föddes i Kalifornien, men har kommit att förknippas med musikscenen i Austin, Texas. Hans första album "Songs of pain", kom 1980 och fem år senare uppmärksammades han i MTV-programmet "The cutting edge".