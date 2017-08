Sandra Bullock donerar miljoner till Houston

Sandra Bullock. Arkivbild. Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Sandra Bullock skänker en miljon dollar, motsvarande nästan åtta miljoner kronor, till förmån för översvämningsdrabbade Houston i USA. "Jag är bara tacksam över att kunna göra det. Vi måste ta hand om varandra", säger hon i ett uttalande till E News.

Därmed är filmstjärnan en i raden av kända personer som skänkt pengar för att underlätta för hjälporganisationer att arbeta i katastrofområdet. Artisterna Beyoncé, Jennifer Lopez, Chris Young och DJ Khaled, komikern Kevin Hart och realityfamiljen Kardashian är några av dem.

Stormen Harvey drog in över mångmiljonstaden Houston i Texas i måndags och medförde exceptionella mängder regn. Hittills har 132 centimeter fallit, och en yta femton gånger så stor som Manhattan i New York ligger under vatten. Omkring 10 000 människor har hittills evakuerats och uppgifterna om dödsoffer varierar, men som mest rapporteras det om 22 döda.

