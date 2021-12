Vad vore ett collage över 2000-talets engelskspråkiga genrefilm utan Nicolas Cages neondränkta ansikte? Första gången jag verkligen lade märkte till det var i Paul Schraders ”Dog eat dog”, en enda nihilistisk snedtändning till kriminalfilm. Därefter: metalskräckisen ”Mandy”, Lovecraft-filmatiseringen ”Color out of space” och nu – ”Prisoners of the Ghostland”.

Är det visuella släktskapet en slump? Kanske, men jag vill tro att dessa regissörer inspirerats av varandra. Att de alla anser Cage höra hemma i någon mellanvärdslig dimension. Och därför vill bidra till en stegvis neonhelgonförklaring av vår tids mest excentriska Hollywoodstjärna.