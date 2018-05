När jag började arbeta på Svenskt Näringsliv under Urban Bäckströms VD-tid var Michael Treschow styrelsens ordförande. Hans engagemang för näringslivets opinionsbildning är starkt och att samtala med honom om det är fortsatt mycket givande.

Häromdagen talades vi vid om ett ämne som vi båda har ett ganska långt perspektiv på nämligen kopplingen mellan amerikanskt näringsliv å ena sidan och amerikansk politik / samhällsdebatt å den andra.

Michael Treschows långa näringslivskarriär är mycket imponerande. Efter fem år på Bacho i Enköping, hans första jobb, började han 1975 på ett av de mest internationella svenska företagen, Atlas Copco, där han 1991 blev VD och koncernchef. Han gick 1998 vidare till ett annat mycket internationellt företag, Electrolux, där han fram till 2002 var VD och koncernchef.

2002 - 2011 var han styrelseordförande i Ericsson och hade där den svåra uppgiften att med framgång hantera företagets stora kris. Hans mest internationella uppdrag var som styrelseordförande för dagligvarutillverkaren Unilever. Han avgick där 2016 efter att ha suttit på posten maximala nio år.

Under tiden på Atlas Copco bodde han i USA under några år i skiftet mellan 70- och 80-talen och vårt samtal handlade om tillståndet i amerikansk industri med särskilt fokus på det s k rostbältet vars flera decennier långa kris tillskrevs en viktig förklaring till Donald Trumps seger i presidentvalet 2016.

Redan då jag bodde där, berättar han, var Detroit i det närmaste en "utbombad stad" med gamla industrilokaler som föreföll snarast hemmahörande i decennierna före andra världskriget:

"En av Atlas Copcos kunder levererade växellådor till General Motors (GM) och jag besökte fabriken. Där arbetade 20 000 personer under ett tak i en gammal bombfabrik. Det var rena skräckupplevelsen."

"I slutet av 80-talet köpte Atlas företaget Chicago Pneumatic (CP) ett företag som tillverkade tryckluftsverktyg i Utica i delstaten New York. Staden ligger i närheten av Syracuse och Albany. Utica hade varit ett fäste för GM, men dom hade redan dragit vidare. Den VD som hade jobbet då vi köpte företaget drog snabbt vidare så jag fick under en period ta chefsjobbet, vilket gav mig insikter om hur illa företaget hade skötts."

"Det var en stor fabrik men också något av industrimuseum med en tillverkning med hjälp av remdrift för verktygsmaskinerna - något som vi i Sverige hade lämnat några decennier tidigare."

"Det som var den största kontrasten med Sverige var annars den mycket destruktiva relationen mellan arbetsgivare och fack. Det fack jag mötte där använde i den relationen avtalskonstruktioner som innebar att olika medarbetare hade snävt avgränsade arbetsuppgifter. Det betydde t ex att det fanns många arbetsuppgifter som inte kunde utföras av t ex en elektriker utan att en eller flera andra behövdes för samma uppgift."

"Med vår svenska optimism så körde vi ändå på innan vi gav upp och flyttade till sydstaterna. Förmodligen borde vi gjort det tidigare eftersom det där var möjligt att arbeta mycket mera konstruktivt med medarbetarna."

Vad betyder detta för amerikansk politik?

Treschow: "För det första är det viktigt att inte se USA som ett land utan som den federation det ju är och som består av helt olika företagsklimat. För det andra så finns i det s k rostbältet många gamla industribyggnader som borde demonterats och ersatts av nytt. Men så sker inte. Här speglas den gamla amerikanska attityden att man ska "dra vidare" och inte bry sig om det man lämnar efter sig."

Det Michael Treschow talar om är viktig del av den amerikanska kris som gång på gång dykt upp i landets korta historia. Stora ekonomiska svängningar, ett näringsliv som alltid haft ett starkt fokus på en hemmamarknad där företag ofta haft monopol och inte behövt anstränga sig att tampas med konkurrenter.

När det sedan dyker upp konkurrens, i synnerhet från andra länder så är reflexen inte att anstränga sig mera utan att följa Donald Trumps retorik som ju går ut på att rostbältet utsatts för orättvisa och elaka konkurrenter.

Det handlar inte om att skärpa sig och acceptera konkurrensen utan att söka bygga tullhinder.

Tillbaka till 50-talet är Trumps modell och den ställer onekligen till rejäla problem inte bara för USA.