Samtal – svenskarnas främsta vapen mot terrorn

När den långa raden av Galtenfordon mullrar in genom Timbuktus stadsportar beträder de historisk mark. Under århundraden var Timbuktu ett intellektuellt centrum som producerade hundratusentals manuskript. Under 2000-talet har den legendariska musikfestivalen ”Festival au Désert” hållits strax utanför staden.

Men det var också i Timbuktu som motorcykelresenären Johan Gustafsson kidnappades för fem år sedan och det var här som fattigdom, etniska motsättningar och ett regionalt kaos indirekt bidrog till inbördeskriget som bröt ut i början av 2012.

Tuaregerna ville ha ett självständigt ”Azawad” men i stället ockuperades hela norra Mali av islamister med främmande ideologi. Ansar Dine och al-Qaida i islamiska Maghreb (AQIM) inledde ett förtryckande shariastyre. Ogifta par stenades till döds, manuskript brändes och musik förbjöds fram tills en franskledd motoffensiv bröt ockupationen i februari 2013.

Strax därefter kom FN in i bilden och i november 2014 anlände de första svenska styrkorna. Deras närvaro har avskräckt islamistgrupperna från att agera öppet inne i själva Timbuktu. Men AQIM:s avtryck finns överallt. I Gao, 40 mil österut, genomförde de i januari ett självmordsdåd som dödade 77 människor på en militärförläggning.

André och Miriam pulsar fram genom sanden. En kvinna klädd i rosa och lila närmar och tackar för att de svenska soldaterna kommit till Timbuktu och säger adjö med handen över hjärtat.

Kvinnorna drabbades hårt under ockupationen. Lokala imamer försökte kompromissa fram undantag från islamisternas hårda klädregler och arbetsförbud men ofta förgäves. Tusentals kvinnor rövades bort, tvångsgiftes och våldtogs. Föräldrar som vägrade släppa sina döttrar mördades.

En grupp barn har samlats för att titta på soldaterna som gör sig redo att återvända till basen efter en tidig morgonpatrull inne i Timbuktu. Foto: Malin Palm



I en korsning stöter André och patrullen på en enhet från Malis armé. Under kriget led armén svåra förluster och blev ökänd för sin inkompetens och brist på basal utrustning. Nu står en helt oskyddad soldat på flaket till en gammal pickup med händerna på en högt uppställd kulspruta.

En bit längre fram tar en motorcykel sats genom ett djupt parti i sanden och kör slirande rakt genom ledet med svenska soldater. Närheten till trafiken är konstant. Detta trots vetskapen om att både människor och motorcyklar kan prepareras med sprängmedel för självmordsdåd. Det enda soldaterna kan göra är att hålla uppsikt efter avvikande beteenden eller reaktioner från lokalbefolkningen.

– Jag har reflekterat över det, säger Miriam. Att det egentligen är konstigt att man inte tänker mer på den faran. För mig har det nog att göra med den kontakt jag fått med människorna här, det skapar en känsla av trygghet. Jag är sällan orolig även om jag är medveten om att det inte helt går att helt skydda sig, säger hon.

Ibrahim är en före detta turistguide men sover numera på gatan i Timbuktu för att kunna gå i skolan under veckorna. Han byter telefonnummer med André och Miriam, i framtiden kan just han bli en viktig underrättelsekälla för den svenska styrkan. Foto: Malin Palm



På en vältrafikerad marknadsgata får André och Miriam kontakt med en ung man. Killen i vit t-shirt presenterar sig som Ibrahim.

– Men kalla mig gärna för ”Happy man”, säger han med ett brett leende.

Han berättar om sitt liv: att han sover här på gatan intill en av de nedsolkade betongväggarna för att kunna gå i skolan under veckorna. Hur han på helgen tar med sig lite bröd, olja och ris till hembyn. Om han har råd.

– Du som sover här på gatan, du måste ha koll på allt som händer, säger Miriam.

– Ja, precis, det har jag, svarar Ibrahim självsäkert.

Samtalet kan inte pågå länge. Den täta trafiken och alla människor i rörelse gör situationen svåröverblickad. En bestämd hand i ryggen ger signal om att det är dags att fortsätta. Genast. André antecknar snabbt Mohammeds telefonnummer. Ännu en kontakt är skapad.

En malisk armépatrull korsar svenskarnas väg. Foto: Malin Palm



– Vi vill ha en tjock telefonbok. Ju fler som har vårt nummer desto större är chansen att någon ringer och berättar när något har hänt inne i stan, säger André.

Vid 21-tiden är gatorna i det närmaste tomma på folk och svenskarna lämnar Timbuktu för några timmars nattvila ute i öknen. Pansarbilarna ställs upp i ett triangelförsvar. I pannlampornas röda sken fälls det upp fältsängar, grävs latriner och äts konserverade korvar som sköljs ned med proteinshakes. Genom myggnätets tak lyser stjärnhimlen så klart som den bara kan göra över en öken.

Klockan 05.30 rycks stelfrusna kroppar upp efter kortvarig sömn. Med snabba handlag monteras det enkla lägret ned på några minuter. Efter att en morgonpatrull genomförts inne i Timbuktu återvänder plutonen till Camp Nobel. Ännu en operation avslutas utan incidenter.

Sett till statistiken över dödade FN-soldater i Mali är det lätt konstaterat att världens farligaste FN-insats är allra farligast för soldater från afrikanska länder. Värst har det varit för de tchadiska styrkorna med minst 36 döda. De har sämre utbildning och utrustning och befinner sig ofta på de farligaste platserna längst i norr.