För vissa kändisar är en egen parfym lika viktigt som att åka fast för fyllekörning eller läcka en sexvideo. Det är som en initiationsrit, ett steg upp på kändisstegen. Här är några exempel på kändisar som varit så ivriga att se sitt namn på en flaska i butiken att de glömt att den också, i den bästa av världar, borde dofta okej.

De sämsta kändisparfymerna

Jay-Z Gold

När inte ens kändisen i fråga kan med att bära parfymen som lånat dennes namn vet man att det är riktigt illa. Jay-Z kunde inte ens fullfölja reklamkontraktet för Gold som kom ut i 2003 och valde att istället betala 20 miljoner dollar i böter (!) till parfymproducenterna.

One Direction That Moment

Pojkband som släpper parfym är en kategori i sig. One Directions vinner ändå priset för sämsta, möjliga i den hyfsat nichade kategorin eftersom de valt att bygga en parfym kring doftnoten ”hårspray”.

Donald Trump Empire

Hur luktar pengar nu igen? Just det, smuts, yuppie och billig mysk. Empire, som lanserades är Trump fortfarande var en enkel businessman, föregicks av doften Success 2015 och en hel parfymvärld väntar förstås på vad uppföljaren ska heta. Dictator?

Parfymen i sig är svintråkig även om ingen rent ut sagt att de hatar den. Alternativa fakta? Enligt marknadsföringen ska Empire fånga essensen av ”den drivna mannen” och förpackningen är i svart och guld och har designats av teamet bakom Falcon Crest-introt. Ingen är förvånad.

Michael Schumacher Michael Schumacher

Kan tycka att det går lite rundgång i parfymdofter när racerbilsförare lanserar egna dofter med noter av ”varmt gummi” och ”våt cement”.

Bruce Willis Absolutely Private och Antonio Banderas Seduction in Black

Bara en rad om medelålders dudes som poseras med skjortan nedknäppt till naveln och döper sin parfym till ”Seduction in Black”. Bara en rad om medelålders, skalliga dudes som står med armarna i kors, ser ut som en mellanchef på ett telecombolag och döper sin parfym till ”Absolutely Plrivate”.

Ja, nej, det är ju helt enkelt inte bra.

Katy Perry Mad Potion

Till hennes försvar ska sägas att hon inte är ensam. Många, från Paris Hilton till Britney Spears, har gjort misstaget att tro att bara man gör en parfym som luktar tillräckligt mycket godisaffär så kommer ingen bry sig om att den egentligen är trist och usel. Men Mad Potion alltså. Menlösast möjliga vaniljglass med extra tråkströssel.

Khloé and Lamar Unbreakable Bond

”Det finns något sexigt med par som delar parfym”, menar annonsen för reality-parets menlösa citrusmix. Kanske det, men inte i fallet nakna svartvita bilder av Khloé och Lamar. De påminner mest om reklam för en mödravårdscentral. Paret skilde sig för övrigt strax efter lanseringen av Unbreakable bond.

De bästa kändisparfymerna

Gwen Stefani Harajuku Lovers G

Lilla G tillverkas tyvärr inte längre vilket är en stor doftsorg. Bland Gwen Stefanis fem olika dockor står G ut som den somriga och exotiska med mandarin, äpple och en välbalanserad dos kokos.

SJP Lovely

Ja, det börjar ju bli tjatigt nu. Varje gång kändisparfymer som faktiskt är bra ska listas som kommer Sarah Jessica Parker fram. Men det går inte att komma ifrån, blommiga och alltigenom trevliga Lovely är att betrakta som en modern klassiker, inte bara i kändisdoftkategorin.

Jennifer Lopez Glow

En inte helt dum ”skin scent”, alltså en parfym som doftar hud. Till skillnad från blommor eller citron, till exempel. Med mycket ambra och vanilj i basen är det ett fullgott alternativ i kategorin ”sensuella dofter”.

Beyoncé Heat

Inte allas favorit förstås men i kategorin varma och milt kryddiga passar denna kombo av ambra, apelsin, mandel och persika bra.

Hederomnämnande

Justin Biebers doft Someday må vara en bagatell men marknadsföringen ska ha en eloge, alla eloger i världen faktiskt, för lanseringen av en doft som Justin själv beskriver som hur hans drömtjej skulle dofta. ”Jag designade doften. Jag gillar den på en tjej”.