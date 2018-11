Sämsta börsmånaden på sju år i USA

När oktober summerades på USA-börserna igår kväll svensk tid, lyste siffrorna starkt rött. Storbolagsindex S&P 500 backade med hela 6,9 procent under månaden, det största fallet under en månad sedan september 2011. Totalt har aktievärden på nästan 2 000 miljarder dollar försvunnit under oktober, rapporterar CNBC News.