Sämre resultat för Bonnier

Tomas Franzén, vd för Bonnier AB, vill att utvecklingen ska gå snabbt. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Bonnier AB, som äger bland annat DN, Expressen, Dagens Industri, TV4 och C More, hade det kämpigare under förra året jämfört med 2014. Omsättningen sjönk med nästan 400 miljoner kronor till 25 492 miljoner kronor, och vinsten före skatt dalade från 709 miljoner till 558 miljoner kronor.

Vd Tomas Franzén skriver i ett pressmeddelande att Bonniers fokus är att ställa om gruppens verksamhet till en större andel hållbara intäkter, inte att kortsiktigt åstadkomma lönsamhet.

Men det har gått lite tungt under förra året, medger han. Stora pengar har lagts ned på utveckling av teknik och affärer, men det går inte fort nog att ställa om till digitala intäkter.

Nu måste det bli mer fart på utvecklingen, tycker Tomas Franzén. Han skriver att Bonnier nu måste vara beredda på större grepp i fråga om samarbeten, försäljningar och förvärv.

Han skriver att Bonniers främsta intäktsfokus är att få ökade användarintäkter, men tror att det framför allt är Expressen, MTV och TV4 av gruppens företag som har tillräckligt stor räckvidd för att kunna lyckas.