Sämre jobbmarknad i norr och söder

751 arbetsgivare i Sverige har svarat på följande fråga:

"Hur tror du att sysselsättningen totalt sett kommer att förändras i din organisation under de tre kommande månaderna fram till slutet av juni 2017 jämfört med innevarande kvartal?"

Svaren ger ett tal, sysselsättningstrend, som anger andelen arbetsgivare som tänker anställa minus andelen arbetsgivare som tror att sysselsättningen kommer att minska.

Inför andra kvartalet ligger det säsongjusterade talet på plus två för riket som helhet, jämfört med plus sju inför första kvartalet. Spridningen är stor, från minus elva i Norrland till plus 15 i östra Götaland.

Källa: Manpower