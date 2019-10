”Samma logik som skapat dagens klimatkris”

Företrädare från Ingenjörsvetenskapsakademin menar i en debattartikel i SvD att det globala behovet av metaller för att uppnå en grön omställning bör få oss att solidariskt tillgodose vad vi kan av detta behov genom att öppna nya gruvor utan att knorra. Annars ska vi skämmas.

Det är ett egendomligt sätt att resonera. Det är ju just en sådan logik som har försatt oss i nuvarande klimatkris genom att så oreserverat som möjligt följa och mätta marknadens behov av energilösningar. När vi nu går in i något som på global nivå mest ser ut som ett kombinerat beroende av både fossiler och mineraler behöver vi börja tänka annorlunda för att inte upprepa samma misstag som ledde in i en okontrollerad klimatkris. Finns det någon som verkligen tror att svaret på denna utmaning skulle vara att öppna så många gruvor som möjligt? Det är nu vi har behov av sans och skepsis, både från vetenskapskretsar och politiska beslutsfattare.