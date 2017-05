Samir och Viktor tillbaka med "Kung"

Samir och Viktor släpper en ny singel, "Kung". De har tidigare haft hitlåtar som "Bada nakna" och "Success". Foto: Claudio Bresciani/TT

"Jag ska leva som en kung, leva livet nu när jag är ung". Det vill duon att fansen ska sjunga med i när "Kung" släpps den 12 maj, en låt som Samir och Viktor hoppas ska bli en stor sommarhit.

– Det är en låt som ska funka på kidsen som är 13 år och gamla farmor som vill fucka loss, säger Viktor Frisk.

De tror att låten, som är skriven av Fredrik Kempe, kommer att spelas på studentflak och inspirera till fest och dans.

– Det är en låt att "ooa" till, konstaterar Samir Badran.

– Vi kan ju inte veta säkert att det blir en sommarplåga, men vi gillar den, så på det sättet är vi säkra.

I slutet av sommaren släpps ännu en låt, "Vi gör det ändå".

– Vad den handlar om får ni höra då, säger Viktor Frisk.

Duon har varit med i Melodifestivalen två gånger, haft flera hitlåtar och turnerat runt hela Sverige. Men även på var sitt håll hann Badran och Frisk med mycket. Under det korta uppehållet på bara några månader skrev Viktor en bok om adhd, och Samir medverkade i "Let's dance" och flera andra tv-program. De släppte också varsin singel.

– Man behöver sina pauser ibland för att landa i vad man vill göra, säger Viktor Frisk.

De säger att de båda har mycket energi, och att det blev för mycket efter en tid med väldigt mycket spelningar. Under förra sommaren hade duon inte mindre än 92 spelningar, i genomsnitt tre per dag. Det började tära på duon som under några månader ägnade sig åt egna projekt istället för att stå på scenen.

– Det var nödvändigt för att hitta tillbaka till musiken, säger Viktor Frisk.

Men nu saknar duon scenen, och längtar tillbaka.

– Det ska bli skitkul i sommar, det finns inte en spelning som vi inte ser fram emot, säger Viktor Frisk.