Sam Smith spelar in nytt

Sam Smith. Arkivbild. Foto: Rich Fury

Sam Smith har ny musik på gång. I en rad inlägg på Instagram delar den brittiske artisten bilder inifrån studion, alla med bildtexten "Spelar in".

Det är inte känt när den nya musiken släpps, men oavsett blir det Smiths första sedan debutalbumet "In the lonely hour" från 2014, bortsett från "Bond"-ledmotivet "Writing's on the wall" från 2015.