Sam Smith hintar om ny musik

Sam Smith släpper ny musik. Arkivbild. Foto: Matt Sayles/AP/TT

Det är tre år sedan Sam Smith släppte debutalbumet "In the lonely hour". Nu är sångaren på gång med sin andra platta.

På Instagram skriver Smith till sina fans att "väntan snart är över" och att "någonting kommer väldigt snart".

Stjärnan tackar även fansen för deras tålamod och för att de låtit honom skriva musik fritt.

"Jag är rädd och taggad på samma gång. Jag har lagt mitt hjärta och själ i detta album", skriver han.

Sam Smith har vunnit fyra Grammys bland annat för bästa nya artist och en Oscar för Bond-låten "Writings on the wall". Mest känd är låtarna "Stay with me" och "I'm not the only one".