"Vad, är du galen? Är du galen?", frågar Falstaff prins Hal i den första delen av Shakespeares pjäs "Henrik IV". "Är inte sanning rena sanningen?" ("Is not the truth the truth?"). Det hela handlar förstås om att han har ljugit som en häst travar och att prinsen nu är på god väg att avslöja honom som bedragare.