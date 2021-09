Tv-veckan är visserligen sällsynt spännande, där underbara New York-serien ”Only murders in the building” och heta dramat ”Threesome” bjuder på de starkaste avsnitten.

Skulle du ändå gärna varva tv-soffan med biofåtöljen (vad skulle man annars göra?) hittar du mina 12 kommande biofavoriter här.

Men när du läser vidare nedan får du tips som räcker hela veckan, inklusive de bästa långfilmerna på SVT Play just nu.

Trevligt tittande!