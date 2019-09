Tidigare helt outgivna inspelningar som Bob Dylan och Johnny Cash gjorde tillsammans 1969 ska ges ut, skriver Rolling Stone.

Inspelningarna finns med på den 15:e delen i Bob Dylans arkivalbumserie "The bootleg series" som släpps senare i år. Totalt innehåller albumet 47 outgivna spår som kom till under Dylans arbete med albumen "John Wesley Harding" och "Nashville skyline", som båda spelades in under hans år i Nashville, 1967 till 1969.