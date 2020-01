Jag vet inte om lättunderhållning egentligen är ett vedertaget begrepp på svenska. ”Light entertainment”, som det givetvis är en direktöversättning av, är, i en lite mer internationell kontext, en egen och ibland underskattad konstform. Brittiska BBC4 gjorde häromåret en minnesvärd och respektfull fyratimmarsserie om sin inhemska lättunderhållnings historia, fylld av sammetskavajer och breda slipsar från förr.

Dess tidslinje slutade dock strax innan reality-konceptet hade uppfunnits. Innan ”Keeping up with the Kardashians”, ”Wahlgrens värld” och ”Parneviks”.