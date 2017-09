Sälj Ica – satsa på dessa två aktier i stället

Foto: Tomas Oneborg

Ica

Handelsmöjlighet (Sälj): Huvudskuldra-formation under utveckling, negativ volymbalans.

Poängsumma: 89.

Ica har en huvudskuldra-formation under utveckling där en slutkurs under cirka 308 kronor kommer utlösa en säljsignal. Negativ volymbalans är ett kortsiktigt svaghetstecken i aktien som indikerar att osäkerheten bland investerare ökar. Därmed ökar sannolikheten att vi ser fortsatt säljtryck i aktien och en slutkurs under 308 kronor.

Investtechs rekommendation: Sälj.