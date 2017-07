Salig blandning i Unescos nya världsarv

Skulptur i centrala Asmara. Eritreas huvudstad finns numera med på Unescos världsarvslista. Foto: Andrew England/AP/TT

Byggnader, naturområden och andra platser som anses särskilt enastående och skyddsvärda för alla länder finns med på Unescos lista. Världsarven ska alltså inte bara vara viktiga för det enskilda landet. 21 nya världsarv har tillkommit i samband med att FN-organet Unesco avslutade sitt årliga världsarvsmöte i polska Krakow på onsdagen.

För närvarande sitter inte Sverige med i den kommitté som beslutar om världsarven, men Sverige har haft representanter på plats i Krakow. Jan Turtinen från Riksantikvarieämbetet är en av dem som var med på mötet, som inleddes den 2 juli.

– Det är spännande att Grönland fått sitt första kulturvärldsarv och att Eritrea och Angola fått världsarv för första gången.

Det är Asmaras modernistiska arkitektur som har upphöjt huvudstaden till världsarv. På Grönland är det kulturlandskapet Kujataa – ett jättelikt 350 kvadratkilometer stort jordbruksområde – som har hamnat på listan.

Bland de nya världsarven finns också Cais do Valongo, en före detta kajplats i Rio de Janeiro i Brasilien, dit omkring 900 000 slavar fördes under 1800-talets första decennier. Valongo utgör en viktig minnesplats och vittnar om en brutal period då miljontals afrikaner tvingades in i slaveri.

Det finns också omstridda platser på Unescos lista. Att den japanska ön Okinoshima finns med har väckt ont blod. På ön finns en helgedom som fiskare besökt i århundraden för att be om säkerhet och fiskelycka. Kvinnor får dock inte sätta sin fot på ön, enligt en månghundraårig tradition.

Men det som sticker ut mest är att den palestinska nomineringen av den gamla stadskärnan i Hebron, på den av Israel ockuperade Västbanken, kom med på listan.

– Det var det stora dramat under mötet. Ingen tvistar om att det är ett värdefullt område, men det finns naturligtvis starka politiska intressen kring detta. Det var också det som gjorde att man inte kunde fatta ett konsensusbeslut i frågan. Eftersom kommittén inte kunde enas hölls en sluten omröstning, säger Turtinen.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har reagerat med upprördhet och kallar Unescos beslut för "förvirrat" och "skamligt", enligt AFP.

Världsarven står under det internationella samfundets beskydd. Det innebär också att landet med världsarvet i fråga åtar sig att förvalta, värna och skydda världsarvet för all framtid. Men viktiga världsarvsplatser har förstörts, av talibanerna och av terrorgruppen Islamiska staten, IS. I Palmyra i Syrien förstörde IS oersättliga tempel och gravar.

– Ett världsarv har ett globalt värde, som så att säga är större än den enskilda nationens intresse, säger Jan Turtinen.

Han tycker att de senaste valen har visat att Unesco har breddat valen på världsarvslistan.

– Det är väldigt spännande att man breddat innehållet men också geografin på världsarvslistan, att den berikats med bredare val av världsarv. Världsarven är hela mänsklighetens angelägenhet.

Fakta: Unescos nya världsarv Det finns över tusen världsarv och listan utökas hela tiden med nya byggnader, naturområden och platser. I år tillkom 21 nya platser. 2017 års möte hölls i Krakow i Polen 2-12 juli.

Några av exemplen på de nya världsarven är:

Aphrodisias med Afrodites tempel, Turkiet

Ahmadabad, Indien

Asmara, Eritrea

Gamla stadskärnan i Hebron

Khomani-landskapet, Sydafrika

Kujataa, Grönland

Kulangsu, Kina

Mbanza Kongo, Angola

Yazd, Iran

Grotta med grottfynd i Schwabiska alperna, Tyskland

Katedral och kloster i Svijazhsk, Ryssland

Taputapuātea, Frankrike

Källa: Whc.unesco.org