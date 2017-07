Såldes som sexslav av IS: ”Vi var köttstycken”

Fareeda lyckades är en av tusentals yazidiska kvinnor som köpts och sålts på IS marknader med sexslavar. Foto: Mark Henley

GENÈVE Gråten kommer plötsligt och oväntat. Visserligen berättar 20-åriga Fareeda om fruktansvärda händelser, men hon har verkat så lugn och samlad. Tills nu. När de brutala våldtäkterna kommer på tal. Då bryter hon samman och knyter nävarna medan tårarna strömmar nedför kinderna.

– De är monster. Omänskliga varelser. Fulla av ondska.

Hennes vittnesmål är skakande och tidpunkten laddad när vi träffas under Fareedas korta besök i Genève. Terroristerna i IS och deras slavmarknader håller som bäst på att krossas i Mosul och Raqqa. Fareeda är en av tusentals yazidiska kvinnor som köpts och sålts på dessa marknader med sexslavar. Hon har klarat sig ur skärselden levande, och kan nu vittna om ohyggligheter man bara trodde fanns på film.

Annons X

Sommaren 2014 är 17-åriga Fareedas liv i den stillsamma byn Kocho i norra Irak fyllt med glädje. Hon drömmer om att bli lärare, spelar fotboll med bröderna under aprikosträden och våld är något avlägset. Tills IS-krigarna kommer.

– De kom den tredje augusti 2014. Omringade Kocho i tolv dagar. Det fanns omkring 1 700 yazidier kvar i vår by, men ingen kunde fly. Sinjarbergen låg för långt bort, säger Fareeda lågmält och tittar på sina nerbitna naglar.

Fareeda berättar att IS-krigare förde bort hennes pappa och äldre bror. Alla kvinnor som troddes vara oskulder bussades iväg. Foto: Mark Henley

På tolfte dagen tränger IS, eller Daesh som är ett nedsättande begrepp på gruppen lokalt, in i Kocho. Det är yazidierna de vill åt, eftersom det kurdiska minoritetsfolket ses som otrogna djävulsdyrkare av IS och därmed bör utrotas. Över 700 yazidier dödas direkt. Män separeras från kvinnor och barn, många förs bort för att aldrig höras av igen. Vissa ges chans att överleva om de konverterar till jihadisternas strikta tolkning av islam.

Vi behandlades som boskap och handelsvaror.

– De tog min pappa och min äldsta bror. Gravida och äldre kvinnor fördes också bort. Alla kvinnor som troddes vara oskulder bussades iväg.

Tillsammans med 47 ogifta kvinnor tas Fareeda till ett ensligt beläget hus i Mosul. Det blir början på ett skräckfyllt liv på människomarknader - kantat av våldtäkter, misshandel och självmordsförsök. Jihadisterna är skoningslösa.

– Vi behandlades som boskap och handelsvaror. Kött som man köper och säljer till högstbjudande. Vi hölls i samma hus som en grupp småflickor mellan tio och 12 år.

De yngsta och vackraste flickorna köps snabbt upp av de mäktigaste IS-krigarna. Sedan kommer turen till Fareeda och hennes vän Evin. Bryskt förs de ut ur huset, och bussas till jihadisternas största slavmarknad i Raqqa. Där sker snabba affärer, många via sexslav-appar på jihadisternas mobiler.

– Vi köptes av en libysk IS-soldat. Han låste in oss i ett rum. Vi hörde soldaterna säga “vi våldtar henne och använder henne sedan som självmordsbombare”. Vi var vettskrämda och hade ingen aning om vad våldtäkt innebar.

– Det enda vi hade lärt oss var att vi måste hindra män från att ta på våra kroppar, annars bringar vi vanära över våra familjer.

Efter att ha tagits som sexslav försökte Fareeda begå självmord genom att skära sönder handlederna med en glasskärva. Hon fördes till läkare och straffades med misshandel när hon tvingades tillbaka till IS-krigarna. Foto: Mark Henley

Evin tas ut först. Hennes skrik fyllda av smärta och fruktan utlöser Fareedas första självmordsförsök. Hon krossar en juiceflaska och försöker skära sönder handlederna med en glasskärva. Men hon förs till läkare och tvingas sedan tillbaka in i huset som nu är fyllt med IS-krigare.

Min ägare bad alltid till sin gud innan han började våldtäkten.

Där straffas Fareeda med misshandel, käppslag över ryggen och knytnävsslag tills ögonen svullnar igen. Hon tvingas dricka blod blandat med juice. Därefter våldtas hon upprepade gånger tills hon förlorar medvetandet. Detta pågår i veckor. Hennes “ägare” tvingar henne att ta p-piller och läsa Koranen innan han våldtar henne.

– Min ägare bad alltid till sin gud innan han började våldtäkten.

Sedan säljs flickorna vidare, denna gång till två libyska IS-krigare i Raqqa som fortsätter övergreppen. De gör ett desperat försök att fly, men grips och utsätts för ny misshandel. Fareeda försöker ännu en gång ta livet av sig. Därefter säljs de vidare till en synnerligen brutal befälhavare i IS-kontrollade Deir ez-Zor.

– Där vaknade vi varje morgon med värkande kroppar och lukten av blod och sperma på våra kläder. Vi kände en sådan djup skam att vi knappt kunde se varandra i ögonen.

Fareeda vill åter begå självmord, och försöker hänga sig genom att knyta fast sin scarf i taket. Istället för att dö vaknar hon upp i en fängelsecell, där hon försöker hänga sig igen. Straffet blir omedelbart och brutalt; befälhavaren piskar hennes rygg blodig inför en grupp IS-krigare.

Fareedas förtvivlan är nu bottenlös. Hon måste hitta en utväg. När hon och Evin för fjärde gången säljs vidare till ett IS-läger vid en gasfabrik ges det gyllene tillfället. Fareeda hittar en mobiltelefon i en IS-krigares ryggsäck. Flickorna ringer till en släkting i Tyskland, som i sin tur kontaktar en smugglare. Priset för friheten blir högt: tusentals dollar.

– Vi lyckas fly från lägret mitt i natten när jihadisterna är vid fronten. Jag har så ont i kroppen att jag knappt kan gå. Vi är barfota, hungriga och det ösregnar.

Till slut hittar flickorna ett hus, knackar på och en man öppnar. Fareeda fryser till is av skräck när hon känner igen mannen som IS-krigare från gasfabriken. Han känner igen henne.

– Han säger att han väntat på denna stund. För att rädda oss. Själv var han tvungen att jobba vid gasfabriken och låtsas vara IS-sympatisör för att överleva. Nu blir han vår räddning.

Fareeda kunde slutligen fly med hjälp av smugglare. Foto: Mark Henley

Mannen hjälper flickorna vidare med hjälp av smugglaren. Till sist kan Fareeda återförenas med mamma och lillebror i ett flyktingläger i irakiska Kurdistan. Räddad efter att ha varit terroristernas sexslav och handelsvara under sex horribla månader. Traumatiserad och söndertrasad hoppas Fareeda att allt ska bli bra när hon äntligen är tillsammans med sitt eget fördrivna folk.

Jag kommer inte att leva i frid förrän jag vet att alla yazidiska kvinnor är fria.

Men nej. Istället för att hjälpas tillbaka till livet brännmärks Fareeda och förskjuts av andra yazidier i lägret efter tiden som sexslav. Hennes liv ligger i fortsatta ruiner. Enda utvägen blir ett program i Tyskland för kvinnor som blivit stigmatiserade av sina familjer efter IS-fångenskap. Där bor Fareeda nu och försöker fortsätta sina studier med hopp om att en dag bli lärare i matematik.

– Jag tar små steg framåt, men tänker varje dag på de tusentals yazidiska kvinnor som fortfarande är fast som sexslavar i Irak och Syrien, säger hon och sänker huvudet. Gråten är åter nära och blicken långt borta. Det är tydligt att denna unga kvinna har en livslång kamp framför sig efter tiden som sexslav.

– Visst är jag glad att man äntligen håller på att krossa Daesh och slavmarknaderna, säger hon till sist. Men jag kommer inte att leva i frid förrän jag vet att alla yazidiska kvinnor är fria och jag själv kan sova gott om natten.