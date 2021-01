Säkerhetspådrag efter oroligheter i New Delhi

Inrikesminister Amit Shah har beordrat paramilitära styrkor att stärka säkerhetsinsatserna i huvudstaden, rapporterar lokala medier. Kravallpolis har placerats vid röda fortet, där demonstrerande jordbrukare under tisdagen lyckades placera sina egna flaggor. Detta efter att ha forcerat polisavspärrningar och tagit sig in mot stadens centrum, mitt under högtidlighållandet av republikens dag.

Demonstranterna, varav många i traktorer eller till häst, möttes av polis som bland annat använde tårgas.