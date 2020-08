En bekant drev under ett antal år ett av Sveriges mest framgångsrika boenden för unga som hamnat fel i livet. Dit kom en hel del så kallade ”paragraf 12-ungar” som hade farit in och ut på andra hem, för att få en nystart. Namnet kommer från den paragraf i LVU, Lagen om vård av unga, som ger myndigheter möjlighet att sätta personer under 21 på vårdhem. Ungdomar kan också hamna på ett ”Paragraf 12-hem” om de döms till sluten ungdomsvård.

2005 besökte jag boendet, som fanns i Klintehamn på Gotland. Unga människor som levt i olika sorters utanförskap tvingades här möta både sig själva och andra. Kombinationen av dedikerade, närvarande vuxna, en rofylld, vacker miljö, arbetsträning med praktiska uppgifter och stenhårda gränser visade sig vara framgångsrik. Just det senare var helt avgörande, eftersom en viktig del av nystarten handlade om att bryta destruktiva mönster, som bland annat användning av droger.