Säkerhet i fokus vid talmansträff i USA

Sveriges talman Urban Ahlin (S), talmannen i USA:s representanthus Paul Ryan samt den lettiske talmannen Inara Murniece. Foto: Tomas Enqvist/TT

Beslutet som nästan enhälligt röstades igenom i representanthuset var en resolution som understryker att dess ledamöter står bakom artikel 5 i Natostadgan – den som slår fast att en attack mot ett av medlemsländerna betraktas som en attack mot alla. Det är mer än vad president Donald Trump gjorde vid Natotoppmötet i Bryssel i maj, där han väckte oro genom att inte klart uttala sitt stöd för Natos säkerhetsgarantier.

– Trump var inte tydlig med det på Natomötet och därför tog ledamöterna i kongressen själva ett initiativ, säger Urban Ahlin (S) till TT på telefon från Washington DC.

– Det råder ingen tvekan om att kongressen är väldigt oberoende, den går inte i presidentens ledband.

Diskussionerna med Wisconsinrepublikanen Paul Ryan omfattade även innovation, säkerhetspolitik – i synnerhet situationerna i Ryssland, Ukraina och Krim – samt handel.

– Han var väldigt mån om handelsförhandlingarna mellan USA och Europa, han nämnde faktiskt TTIP specifikt vilket jag tycker var glädjande, säger Ahlin som leder en delegation med sex andra nordisk-baltiska talmän.

TTIP är det frihandelsavtal mellan USA och Europa som höll på att förhandlas fram under president Barack Obama. Det kritiserades hårt av Trump under valrörelsen och ligger nu på is.

Urban Ahlin säger att delegationen, som varit i USA sedan i tisdags, möttes av respekt och välvilja.

– Att vi reser tillsammans så här och kan föra fram ett gemensamt budskap gör ett starkt intryck i det polariserade Washington DC.

Talmännen träffar inte Donald Trump men de har fått en insikt i ett parlamentariskt arbete som är starkt präglat av hans presidentskap. Ryan berättade om de pågående förhandlingarna om en ny sjukförsäkringsreform (som Republikanerna vill ska riva upp och ersätta "Obamacare"), hur kongressen tar fram en egen budget efter att Trump lämnat sitt budgetförslag och om kommande infrastruktursatsningar.

– Republikanerna har majoritet i kongressen men det betyder inte att det är lätt för Trump att få igenom sina reformer. Paul Ryan säger inget om Trumps politik, men det är tydligt att han och kollegorna arbetar för vad de själva tycker är viktigt.

Under mötet underströks också vikten av att USA skickar kongressdelegationer till Norden. En sådan, med ledamöter från båda partierna, kommer till Sverige i nästa vecka.

Fakta: Talmännen som besöker USA Sveriges talman Urban Ahlin leder en delegation med talmän från de nordiska och baltiska länderna som just nu besöker Washington DC i USA. De möter senatorer, representanthusledamöter och tjänstemän i Vita huset samt deltar i rundabordssamtal.

I delegationen ingår följande talmän: svenske Urban Ahlin, norske Olemic Thommessen, estländske Eiki Nestor, lettländske Ināra Mūrniece, litauiske Viktoras Pranckietis, finländska Maria Lohela och isländska Unnur Brá Konráðsdóttir.

Källa: Riksdagen